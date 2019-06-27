منها تخفيف الوزن والحماية من السرطان.. 9 فوائد لتناول بيضتين يومياً

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

أظهرت دراسات حديثة أن تناول بيضتين يوميا قد يعود على جسد بالكثير من الفوائد منها تخفيف الوزن والحماية من الشيخوخة، حيث أن البيض يحتوي على مضادات للأكسدة ودهون صحية وأحماض أمينية، بحسب موقع "هيلثي فود نيتورك".

وفيما يلي 9 ايجابيات يمكن أن تحدث لجسمك إذا بدأت بتناول بيضتين يوميا، وهي:

البيض غذاء للدماغ: وجدت "المجلة الأميريكية للتغذية السريرية" أن الرجال الذين تناولوا بيضة واحدة يوميًا كانوا أفضل في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. وتؤكد "Harvard Health" هذا من خلال وصف البيض بأنه غذاء الدماغ الذي يحمي الدماغ من التراجع مع تقدمك في العمر. كما يتم تشجيع أالأمهات على إعطاء الأطفال بيضة واحدة يوميًا لتعزيز نمو أدائهم ووظائفهم.

البيض يحسين الرؤية ويحافظ على البصر:

وفقًا للبحث، فإن البيض يحتوي على لوتين ، وهو عنصر أساسي لصحة الجلد والعين. اللوتين يحميك من إعتام عدسة العين، وانحطاط العضلات المرتبط بالعمر (AMD) ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.



يساعد البيض على تقوية الأسنان والعظام وامتصاص الكالسيوم:

فيتامين (د) الموجود في البيض فيه فائدة كبيرة للأسنان والعظام. فهو لا يقويهم فقط بل يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. كما أنه يقوي الأسنان والعظام. حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 50 وحدة دولية من فيتامين D3 بتركيزات عالية موجودة في صفار البيض.

يساعد أكل البيض على حماية البشرة والكبد والشعر:

يحتوي البيض على فيتامين "ب" الضروري للحصول على شعر صحي، وحماية البشرة من فرط التصبغ، والتهاب الفم، والبهاق. كما أنه يحتوي على الفسفوليبيد اللازمة للوقاية من أمراض الكبد وتعزيز الجهاز المناعي.

أكل البيض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

أظهرت الدراسات أن الدهون الفوسفاتية الموجودة في البيض تنظم امتصاص الجسم للكوليسترول والالتهابات. كما أظهرت دراسة أخرى أجرتها جامعة شرق فنلندا أن تناول بيضة واحدة في اليوم يحمي من الإصاية أمراض القلب التاجية. ووجدت النتائج التي توصلوا إليها أن استهلاك البيض المتكرر ينقص من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

استهلاك البيض يؤدي إلى فقدان الوزن:

وجدت الدراسات أن تناول البيض على الإفطار، يؤدي إلى تناولل لكميات أقل من المعتاد في وجبة الغداء. حيث يشعر المرء بالشبع أكثر مقارنة مع أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات.

وبهذا فإن النظام الغذائي الذي يعتمد فيه خلال وجبة الإفطار على البيض يعزز فقدان الوزن. حيث يحتوي البيض أيضًا على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لعملية الأيض. كما أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يعزز عملية الأيض ويساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

البيض يقلل من خطر الاصابة بالسرطان:

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي يرتبط بالحد من 24٪ من حالات سرطان الثدي. وفي دراسة أخرى، فإن النساء اللواتي تناولن الفواكه والبيض والخضروات قللن من فرصة الإصابة بسرطان الثدي.

وبهذا فإن النساء اللواتي تناولن ما لا يقل عن ست بيضات في الأسبوع قللن من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 44 ٪ من اللائي تناولن 2 أو أقل في الأسبوع.

البيض ضروري للنساء الحوامل:

يحتوي البيض على فيتامين B9 (الفولات) ، وهو مغذ أساسي ضروري لتكاثر الحمض النووي. يساعد في نمو الجنين أثناء الحمل. كما يؤدي نقص هذا العنصر إلى حدوث تشوهات خلقية عند الأطفال وفقر الدم واعتلال الأعصاب المحيطية عند الأمهات الحوامل. ويحمي حمض الفوليك أيضًا من عيوب القلب الخلقية والولادة المبكرة.

البيض يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة:

يحتوي البيض على فيتامين (أ) الضروري لصحة العين والنمو. أظهرت الدراسات أن فيتامين (أ) يحسن البشرة ويحميها من التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة الطبيعية. إذا كنت تأخذ فيتامين (أ) من البيض، فلن تحقق ذلك فحسب، بل تساعد جسمك أيضًا على إنتاج مركبات بناء البشرة. البيض هو مصدر اللوتين وزياكسانثين، والكاروتينويدات اللازمة لبصر البصر الحاد والتي تبطئ الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).