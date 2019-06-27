جبل حجري بمليار دولار في ايطاليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يصل سعر قطعة من الحجر لا تزيد مساحتها على متر مربع واحد إلى نحو 400 دولار، وتتجاوز قيمة الجبل الذي تقتطع منه هذه القطعة مليار دولار.

يعد هذا الحجر نوعا من الرخام الإيطالي يعرف باسم "رخام كارارا"، أحد أرقى أنواع الرخام في العالم، والذي استخدم على مر التاريخ في إنشاء بعض المباني واستقطب الفنانين التشكيليين والسينمائيين.

وكارارا مدينة إيطالية تقع في مقاطعة ماسا كارارا ضمن إقليم "توسكانا"، وتعتبر من أهم مراكز إنتاج الرخام في إيطاليا، ويعرف هذا النوع من الرخام باسم "رخام كارارا"، وهو رخام أبيض اكتسب شهرته بلونه الأبيض النقي، ويتم استخراجه من جبال الألب القريبة.

ومن بين الأمثلة على هذا النوع من الرخام، مبنى "البانتيون" في روما و"تمثال ديفيد" للنحات والفنان الإيطالي الشهير مايكل أنجلو، بالإضافة إلى الكثير الكثير من المباني والتماثيل التي تعود إلى العصور الرومانية القديمة.

وتقدر القيمة السوقية الإجمالية لمحاجر كارارا بأكثر من 1.1 مليار دولار، وتنتج نحو 4 ملايين طن من الرخام كل عام، ويعمل فيها نحو 13 ألف شخص.