بزّاقة تعطّل حركة القطارات في اليابان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف مشغّل قطارات ياباني أن السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي الذي عطّل حركة عشرات القطارات الشهر الماضي وأخّر 12 ألف راكب هو بزّاقة.

وكان التيّار الكهربائي انقطع في 30مايو الماضي في خطوط قطارات عدّة جنوب أرخبيل اليابان تشغّلها شركة "كيوشو ريلواي كومباني" المعروفة أيضا بـ "جي آر كيوشو".

واضطرت الشركة إلى إلغاء 26 رحلة وأخّرت رحلات أخرى، ما تسبب بفوضى عارمة في شبكة قطارات معروفة بفعاليّتها ودقّة مواعيدها.

وأعلنت "جي آر كيوشو" أنها كشفت عن سبب هذه الحادثة وهو بزّاقة دخلت إلى علبة التحكّم الكهربائي بالقرب من سكك الحديد.

وقال ناطق باسم الشركة: "كنّا نبحث عن الجهاز الذي تسبب بانقطاع التيار ... وتبيّن لنا في نهاية المطاف أنها بزّاقة نافقة". وزاد: "نواجه في أحيان كثيرة حالات تصادم بين قطارات وظباء، لكننا لم نشهد يوماً حادثة مرتبطة ببزّاق".