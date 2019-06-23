الأجهزة اللوحية تؤثر على أصابع الأطفال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مختصون أن الأجهزة اللوحية تؤثر على كيفية إمساك الأطفال لأقلام الرصاص وبالتالي ستتاثر عملية الكتابة على الورق وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وذكر أطباء لدى وكالة أطفال وشباب العائلة للأبحاث أن الاستخدام المكثف للشاشات اللمسية، سواء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، يُحد من نمو وتطور عضلات أصابع الأطفال وتُضعف قوة قبضة اليد.

كما تجعل هذه الأجهزة الأطفال يشعرون بصعوبة في حمل القلم الرصاص أو الألوان بشكل صحيح وسليم.

تعرقل النمو

وأشارت طبيبة الأطفال، باربي كلارك، إلى أن الانتقال من الألعاب التقليدية إلى الأجهزة اللوحية يعرقل نمو الأطفال في سنواتهم الأولى.

وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجدون سهولة في إعطاء الطفل آيباد للعب عليه، أكثر من تشجيعه على استخدام مكعبات وبناء منزل مثلاً.