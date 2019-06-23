ملكة جمال أسترالية في مأزق بـ"بالي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت العارضة وملكة الجمال الأسترالية السابقة، تيغان مارتن، صورة على "قصتها" في تطبيق إنستغرام، تظهر فيها جواز سفرها وقد تعرض "طرفه" لبقعة من الماء، وهي في طريق عودتها الى بلادها، ما حدى بالسلطات في مطار "دينباسار" بـ"بالي"، الى منعها من ركوب الطائرة.

وقالت العارضة في منشورها: "أنا في مأزق لم يسمح لي بالصعود إلى رحلتي بسبب بقعة الماء هذه على طرف جواز سفري!، هل تعرض أحدكم لمثل هذا الموقف؟".

وكان موقع "فوكس نيوز" أكد أن مارتن، عادت السبت، ونشرت "قصة" على حسابها في إنستغرام، لتطمئن متابعيها بشأن جواز سفرها، موضحة أنها تمكنت من حل الأزمة وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا.