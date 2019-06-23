"فيس بوك" يعرف عنك أكثر مما تعرف عن نفسك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة حديثة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكشف عنك أكثر مما تعتقد أو تعرف عن نفسك، فعلى سبيل المثال قد يتمكن فيس بوك من معرفة حالتك الطبية.

وقالت الدراسة إن تحديثات حالة فيس بوك (status) كانت فعالة بشكل خاص في التنبؤ بمرض السكري، وأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والذُّهان.

وستُنشر الدراسة، الأربعاء، في "بلوس وان"، وهي مجلة علمية يمكن للعامة الاطلاع عليها.

وقالت الدراسة إن شخصية المستخدمين، وحالتهم العقلية، وسلوكياتهم الصحية تنعكس على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكلها ذات تأثير هائل على الصحة.

ولإجراء الدراسة، ربط الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة، بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وإجمالا، نظر الباحثون في تحديثات 949 مليونا و530 حالة فيس بوك، عبر 999 مشاركا، كانت مشاركاتهم أطول من 500 كلمة.

وحدد الباحثون اللغة التي من المحتمل أن تشير إلى السلوك المميز أو أعراض بعض التشخيصات، على سبيل المثال، تم وضع علامة على

المشاركات التي ذكرت كلمات مشروب أو سكران أو قنينة لتخلص إلى تعاطي الكحول.