دراسة: الناس أكثر أمانة مما يُعتقد

المصدر: زيوريخ -د ب أ

يبدو أن الناس على مستوى العالم أكثر أمانة مما يعتقد، وذلك على الأقل بحسب النتيجة التي خلص إليها باحثون من سويسرا والولايات المتحدة، في دراستهم التي شملت 355 مدينة في 40 دولة.

وسلم المساعدون الذين استعان بهم الباحثون خلال تجربة لكشف مدى أمانة موظفي الاستقبال في مؤسسات مختلفة مثل البنوك والفنادق ومنافذ بيع تذاكر السينما، نحو 17 ألف حافظة نقود، قالوا إنهم عثروا عليها، للأشخاص الذين وضعت بطاقات هويتهم داخل هذه المحافظ.



وفوجئ الباحثون بنتائج الدراسة، حيث تبين أنه كلما كان المبلغ الموجود في الحافظة كبيرا، ازداد احتمال إعادتها لصاحبها، وذلك حسبما ذكر الباحثون تحت إشراف ميشل أندريه ماريشال، من جامعة زيوريخ، في مجلة "ساينس".



وتخالف نتيجة الدراسة تصور الكثير من الناس عن العالم، حيث أظهرت استطلاعات رأي معبرة، شملت مواطنين ورجال اقتصاد، أن أغلبية من شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يحتفظ الأشخاص الذين يعثرون على حافظة نقود بها مبلغ كبير، بها لأنفسهم، "وتبين الدراسة أن تصورنا عن الإنسان سلبي بشكل مبالغ فيه"، حسبما رأى كريستيان لوكاس تسوند، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مضيفا أن الناس يريدون أن يكونوا أمناء، وهو ما تبرهن عليه الدراسة من خلال تجربة ميدانية، في الدول الفقيرة والغنية، لدى الرجال والنساء، والصغار والكبار.



ورأى معدو الدراسة إمكانية استفادة الهيئات والشركات من مثل هذه الحقائق، "فإذا وثقت هذه المؤسسات في أمانة الناس وطلبت منهم إجابات صادقة على أسئلتها، سيتراجع الغش".