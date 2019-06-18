غوغل يحتفي بـ "الفلافل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم العالمي للفلافل الذي يعد واحدا من أكثر الأكلات شعبية في الوطن العربي، وخصوصا مصر وسورية والأردن.

ويطلق على الفلافل أسماء متعددة حيث يسمى الطعمية في مصر والسودان، والباجية في اليمن.

ويصنع الفلافل إما من حبوب الحمص كما في منطقة الشام أو الفول كما هو متبع في مصر.

وتعود التسمية إلى الاقباط وتعني الفول الكثير، ووثقت كلمة فلافل لأول مرة في عام 1941.

الفلافل في موسوعة غينيس:

استطاعت الأردن تسجيل اكبر قرص فلافل في العالم في عام 2012، بوزن 74.75 كيلوغراما، واشترك 10 طهاة في إعداده.

كما سجل طاه في لبنان يدعى رمزي شويري، أكبر طبق من الفلافل في عام 2010 ، في موسوعة غيينس، وفقا لما جاء في موقع "ويكيبيديا".