الطهي بزيت الزيتون.. قيمة غذائية وفوائد صحية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون بكلية الصيدلة والعلوم الغذائية في جامعة "برشلونة" الإسبانية، إلى أن طهي الخضراوات مثل الثوم والبصل والطماطم بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها العلاجية، وعلى رأسها مكافحة أمراض القلب والسكري.

وجرب الفريق ذلك مع صلصة "السوفريتو"، وهي صلصة مصنوعة من الطماطم والبصل والثوم وزيت الزيتون ودقيق الذرة، وهي عنصر أساسي في حمية البحر المتوسط.

ووفقاً للباحثين، تحتوي هذه الصلصة على حوالي 40 مركباً مختلفاً من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط استهلاكها بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وحساسية الأنسولين.

ووجد الباحثون أن طهي مكونات "السوفريتو"، وهي البصل والثوم والطماطم بزيت الزيتون البكر، يمكن أن يساعد الخضراوات على إنتاج مزيد من مضادات الأكسدة ومركبات الكاروتينات والبوليفينول في مكونات الصلصة، وكلها عناصر ومضادات أكسدة مفيدة لصحة الجسم.

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن النتيجة الرئيسية للدراسة هي أن طهي الخضراوات بزيت الزيتون البكر الممتاز يزيد من نسب امتصاص المركبات النشطة حيوياً، مثل الكاروتينات والبوليفينول الموجودة في الخضراوات.