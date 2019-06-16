طفل الـ 4 سنوات يقود سيارة دفع رباعي من أجل الحلوى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة قام طفل اميريكي يبلغ 4 سنوات بقيادة سيارة جده رباعية الدفع لمسافة طويلة من اجل الحصول على الحلوى

وذكرت صحف محلية، أن سيباستيان تمكن مؤخرا من الوصول إلى مفاتيح سيارة جده، التي كانت معلقة على الحائط.وقادها لأكثر من ميل خلال ساعة الذروة إلى محطة البنزين، على أمل شراء قطعة حلوى.

ولم تسفر مغامرة الطفل عن إصابة أحد بأذى، لكن السيارة وبعض صناديق البريد أصيبت بأضرار، كما اصطدم السائق الصغير أيضا بشجرة، تاركا وراءه جزءا من المصد الأمامي للسيارة في حديقة الجيران.

ولم تسفر مغامرة الطفل عن إصابة أحد بأذى، لكن السيارة وبعض صناديق البريد أصيبت بأضرار، كما اصطدم السائق الصغير أيضا بشجرة، تاركا وراءه جزءا من المصد الأمامي للسيارة في حديقة الجيران.

وبدا أن الطفل لديه معرفة جيدة عن كيفية قيادة سيارة "هيونداي سانتافي"، وعلق جده قائلا: "إنه يراقب كل شيء يفعله الناس ويكرره".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون الوضع خطيرا للغاية. كان يمكن أن يصطدم بسيارة. لم يكن يرتدي حزام الأمان".

ورغم أنه بالكاد قادر على الإمساط بعجلة القيادة، فقد نجح سيباستيان في القيادة في شوارع سكنية متعرجة، قبل السير في الجهة اليسرى من شارع رئيسي بأربع حارات