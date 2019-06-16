تعرف الى .. 4 عادات تؤدي إلى السرطان

حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصاءات الإصابة بالسرطان، مثل عادة تناول أطباق ومشروبات حارة في وجبة الفطور.

وقال الخبراء إن هناك 4 عادات تزيد خطر الإصابة بالسرطان، العادة الأولى ترتبط بالطعام والمشروبات الساخنة جداً، حيث يزيد خطر إصابة الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام والمشروبات وهي ساخنة جداً، بسرطان المريء والغشاء المخاطي لتجويف الفم. لذلك يدعو الخبراء إلى عدم تناول الشاي والطعام بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.

وثانيها القهوة الصباحية، فخلال عملية تحميص حبوب القهوة تتكون مواد مسرطنة، وتتراكم في الجسم. ويزيد تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم احتمال الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41%. وترتبط العادة الثالثة بتناول اللحوم المعالجة، ما يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43% بما فيها بسبب السرطان. وتعتبر نترات الصوديوم أكثر المواد الضارة الموجودة في منتجات اللحوم المصنعة.

والرابعة النشاط الليلي، حيث يسبب قلة النوم وعادة السهر إلى وقت متأخر ليلا، انخفاض إفراز هرمون ميلاتونين، المسؤول عن الإيقاع اليومي الطبيعي لجسم الإنسان، بما يهدد بظهور الأورام الخبيثة في الجسم.