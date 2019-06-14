"الترمس" يحوّل فرحا إلى مأساة في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف البحث الجنائي المصري لشمال أسيوط، لُغز وفاة طفلة وإصابة 198 شخصا بسبب التسمم، إثر تناولهم وجبة ترمس خلال أحد الأفراح بقرية نزلة السراقتة.

وأشارت التحريات أن المدعو "علي. ظ. د"، مقيم بقرية نزلة السراقتة، عندما كان يستعد لزفاف نجله، قام بإعداد كميات من "الترمس" لتقديمها إلى المدعوين خلال الحفل، ثم قام بغسلها بمياه ملوثة، جاء بها من إحدى الترع الفرعية المتواجدة في القرية.

ونتج عن غسل الترمس بمياه ملوثة، تعفن كمية كبيرة، ما أسفر عن إصابة المدعوين خلال الفرح.

وأمر المستشار محمد عبدالناصر، وكيل نيابة ديروط، التصريح بدفن الطفلة "م. ن. ع"، 3 سنوات.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة تفيد بورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال، إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح.