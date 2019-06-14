لعمر أطول.. استبدل اللحوم الحمراء بالسمك والدجاج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دارسة أميركية أجراها باحثون في جامعة هارفارد أن أن التوقف عن تناول اللحوم واستبدالها بالسمك أو الدجاج يمكن أن يطيل العمر بضع سنوات.

ولفتت الدارسة الى أن استبدال حصة واحدة من اللحوم الحمراء يومياً بشرائح السمك يمكن أن يقلل خطر الموت خلال السنوات الثمان اللاحقة بنسبة 17 في المئة.

ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها "الديلي ميل" فإن استبدال حصة اللحوم هذه بالدجاج أو الخضار يقلل الخطر بنسبة 10 في المئة، كما إن تناول البيض بدلاً من اللحوم الحمراء يقلل الخطر بنسبة 8 في المئة، والحبوب الكاملة بنسبة 12 في المئة.