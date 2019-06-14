بالفيديو.. أغنية "يا مرحبا عدّ المطر" بمناسبة" "أفراح آل مكتوم"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم الفنان السعودي راشد الماجد، أغنية "مرحبًا عد المطر"، في عمل فني يشارك الإماراتيين أفراحهم بمناسبة عقد قران أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

أغنية "مرحبا عد المطر"، من كلمات أنور المشيري، وألحان فايز السعيد، توزيع زيد نديم.

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