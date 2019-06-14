ملكة جمال الفلبين: أفخر بأني فلسطينية الأصل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت صحيفة Philippines Star أن ملكة جمال الفلبين غازيني غاندوس ليست فلبينية تماما، وإنما يجري في عروقها دم عربي، لأنها من أب فلسطيني تبحث عنه وبالكاد تعرف عنه شيئا، ولا حتى أين يقيم أو ما إذا كان على قيد الحياة.

وشكرت غازيني في حسابها على انستغرام والدتها ووالدها، لأنها استمدت منهما "جينات" جمالها، وقالت إنها لو التقت بأبيها فستحييه بغمرة كبيرة وسيكون أسعد يوم بحياتها وقالت: ".. وسأشكره، لأني ما كنت هنا من دونه" وأبدت فخرها بأنها فلسطينية الأصل، وقالت التي تربت على يدي جديها من أمها الفلبينية: "سأسافر إلى فلسطين وأبحث عن أبي، ولأتعرف إلى جذوري الفلسطينية"، وفق تعبيرها.