"يوتيوب" يصنع مليونيراً جديدا عمره 19 عاما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحول شاب بريطاني في التاسعة عشر من عمره إلى مليونير بعد تعلم تداول العملات الأجنبية على "يوتيوب"، واستثمار الأموال التي جناها من عمله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن دان ليج كان يواجه مستقبلاً غامضاً، بعد إخفاقه في امتحانات المدرسة الثانوية في صيف 2017، لكنه يسافر اليوم بطائرته الخاصة، ويملك منزلين والعديد من الساعات الفاخرة، ويدفع راتباً لوالديه حتى لا يضطرا إلى العمل.

ويقول ليج إنه كسب ثروته من التداول في سوق العملات الأجنبية "فوريكس" باستخدام تطبيق على هاتفه المحمول، وأصبح خبيراً في هذا المجال، لدرجة أنه يتقاضى 1000 جنيه استرليني (1400 دولار) مقابل نصائحه للراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

وأنشأ ليج أيضا منصته الخاصة "تيم إف إكس" لتعليم التداول على فوريكس، ويتقاضى 300 جنيه استرليني للدورات الأساسية و1000 جنيه استرليني للدورات المتقدمة.