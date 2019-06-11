فنانو مصر يشاركون وسم "السوريين منورين مصر".. "كنا دولة وحدة وحنفضل كده"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تصدر وسم #السوريين_منورين_مصر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على تقدم المحامي سمير صبري، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، طالب فيها بضرورة وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً، مؤكدا على ضرورة أن تلجأ كل هذه الاموال إلى الرقابة المالية.

وأشعل المتابعون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على هذه المذكرة تحت اسم "السوريين منورين مصر"، شارك فيها آلاف المصريين ومنهم بعض الفنانين، عبروا من خلالها عن حبهم للسوريين ورفضهم لأي اجراء "عنصري" ضدهم في مصر.

وكان من بين الفنانين المتفاعلين مع الوسم الفنان محمد هنيدي الذي أكد أن مصر وسورية كانتا ولا تزالان حتى الأن دولة واحدة، فقال: "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردة دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر".

كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردة دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 10, 2019

وكذلك الفنان آسر ياسين الذي شارك الوسم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بلدكم زي ما هي بلدنا".

#السوريين_منورين_مصر

بلدكم زي ما هي بلدنا



🇪🇬 🇸🇾 — Asser Yassin (@AsserYassin) June 10, 2019

من جانبه قال الفنان أحمد السعدني: "السوريين ليهم في مصر زي المصريين".

السوريين ليهم في مصر زي المصريين ❤️ — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) June 10, 2019

كما قال الفنان محمد عطية: "السوريين طول عمرهم صناع حضارة و فن و أي مكان بيروحوه بيعمروه.. أنا شخصيا عمرى ما اتضايقت من وجودهم في مصر بل بالعكس بكون مبسوط جدا من التعامل معاهم و اعتقد إن مافيش حد من إللي حواليا.. أهل أو صحاب بيتضايق من وجودهم."

السوريين طول عمرهم صناع حضارة و فن و أي مكان بيروحوه بيعمروه.. أنا شخصيا عمرى ما اتضايقت من وجودهم في مصر بل بالعكس بكون مبسوط جدا من التعامل معاهم و اعتقد إن مافيش حد من إللي حواليا.. أهل أو صحاب بيتضايق من وجودهم.#السوريين_منورين_مصر — Mohamed Attia (@MohamedAttia) June 10, 2019

والفنان محمد إمام أيضا شارك الوسم قائلا: "و دي محتاجه ترند !! انتوا اخواتنا و دي بلادكم".

و دي محتاجه ترند !! انتوا اخواتنا و دي بلادكم 🇸🇾❤️ #السوريين_منورين_مصر — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) June 10, 2019

وقال أيضا الصحافي المصري عمر الهادي: "شكرا للي جاب سيرة السوريين في مصر عشان بقت فرصة نقول تاني وثالث إن #السوريين_منورين_مصر وأصحاب بيت وإحنا مبسوطين إن إخواتنا شرفونا واختاروا يقعدوا في بلدنا وإن ما شالتهمش الأرض نشيلهم فوق راسنا".

شكرا للي جاب سيرة السوريين في مصر عشان بقت فرصة نقول تاني وثالث إن #السوريين_منورين_مصر وأصحاب بيت وإحنا مبسوطين إن إخواتنا شرفونا واختاروا يقعدوا في بلدنا وإن ما شالتهمش الأرض نشيلهم فوق راسنا 💕 — Omar Elhady (@ElHady) June 9, 2019

من جانبها عبرت الفنانة السورية كندة علوش زوجة الفنان المصري عمر يوسف عن فرحها بتصدر وسم "السوريين منورين مصر" وقالت في حسابها على موقع التواصل "تويتر": "#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا".

#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة

هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية ❤️❤️❤️

وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا ☀️❤️ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 9, 2019