وفاة 15 راكبا في حادث باص على شارع الشيخ محمد بن زايد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



أدى حادث مروري بليغ على شارع الشيخ محمد بن زايد، لباص مواصلات على متنه 31 راكباً يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان الى وفاة خمسة عشر راكباً من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرين بإصابات بليغة.

ووفقا لما ذكرته "شرطة دبي" على "تويتر" فإن الحادث وقع مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 وتحديداً عند "مخرج الراشدية" المؤدي الى محطة المترو.

وأشارت شرطة دبي إلى أن الحادث وقع بعد أن اصطدم الباص السياحي بلوحة ارشادية على المخرج. وتم نقل الجثث والمصابين الى الجهات المختصة فيما لا يزال التحقيق جار عن سبب وقوع الحادث المؤسف.