"تويتر" تكشف عن ميزة جديدة تدعم "البث المباشر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إضافة ميزة جديدة إلى خدمة البث المباشر تسمح للمستخدمين بدعوة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف إلى البث.

وأعلنت "تويتر" في منشور على مدونتها إمكانية إجراء المحادثات على تويتر بطرائق عدة، ويضيف آخر تحديث لخدمة البث المباشر بعدا آخر لكيفية مناقشة ما يحدث".

وأضافت الشركة أنه بات بإمكان المستخدمين، إجراء بث مباشر ثم دعوة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص كضيوف. ويمكن لجميع المتابعين سماع أصوات الضيوف، كما يمكن للضيوف الخروج من البث في أي وقت.

وأما الطريقة للسماح للضيوف بالانضمام إلى الفيديو المباشر، فيكون عبر النقر على أيقونة الوجهين المبتسمين التي تظهر أثناء البث، ثم النقر على إشارة "الزائد" لإضافة الضيوف إلى البث. ويُمنح الضيف 5 ثوانٍ قبل أن يظهر في البث.