"السعودية".. بيان بشأن رؤية هلال شوال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم الاثنين المقبل الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وجاء في بيان صادر، اليوم السبت: "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال".

وطلبت المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".