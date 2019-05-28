تحذير لمدخني السجائر الالكترونية.. نكهتان تسببان السكتة القلبية

المصدر: متابعة محمد العكور - الإمارات اليوم

حذرت دراسة من مخاطر نوعين من النكهات المستخدمة في السجائر الإلكترونية أو ما يعرف بـ”e-liquid”، إذ يضاعفان من مخاطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وكشفت الدراسة التي نشرت أمس الاثنين، في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، وأجريت على ست نكهات بتركيزات متفاوتة من النيكوتين، أنه عند تعريض الخلايا البشرية لعينات دم أخذت من مشاركين متطوعين بعد تدخينهم نوعين من تلك النكهات، فإنها تبدأ باظهار التلف وهذا ما يسبق غالباً أمراض القلب والأوعية الدموية.

المنثول والقرفة

وتوصلت الدراسة إلى أن النكهتين، وهما المنثول والقرفة، هما الأكثر ضرراً على الخلايا البشرية، عكس النكهات الأخرى التي شملتها الدراسة وهي الكراميل والفانيليا والحلوى والتبغ الحلو.

السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً عن السجائر التقليدية

وقال المشرف على الدراسة، البروفسور جوزيف وو، كبير الباحثين في كلية الطب بجامعة ستنافورد، إن النتائج توضح أن السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً عن السجائر التقليدية، موضحاً “عندما عرضّنا الخلايا لست نكهات مختلفة من السائل الإلكتروني مع مستويات متفاوتة من النيكوتين، رأينا بوضوح أضراراً كبيرة على تلك الخلايا وهذه الأعراض التي تسبق غالبًا أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وتعرف هذه الخلايا بـ”الخلايا البطانية”، وتتواجد على سطح الأوعية الدموية وتلعب دوراً كبيراً في صحة القلب.

وتعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها التي تجرى لكشف مضار السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية.

وفي تعليق سابق نشر في المجلة ذاتها، قال أطباء من كلية الطب في جامعة ماساتشوستس الأميركية، إن النكهات المستخدمة في صناعة سائل السجائر الإلكترونية ”e-liquid”، قد تكون أكثر ضرراً مما يُعتقد.

وقالوا “إضافة إلى الضرر الناجم عن النيكوتين، تعد النكهات المضافة إلى السائل مصدراً مسؤولاً عن صحة الأوعية الدموية الضارة”.