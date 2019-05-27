تخطف شابا وتبتزه بصور فاضحة ليتزوجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استعانت فتاة بستة أشخاص لاختطاف شاب وتصويره عاريا، وإرغامه على التوقيع على إيصالات أمانة لقبول الزواج منها.

وكان مدير أمن القليوبية في مصر إخطارا يفيد باختطاف طالب جامعي "23 عاما"، من قبل 6 أشخاص أثناء ذهابه لأداء الامتحان.

ونجحت أجهزة الأمن في تحرير الطالب، الذي جرى احتجازه في إحدى ضواحي الجيزة، وضبط المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة.

وكشفت تحريات النيابة أن الطالب مرتبط عاطفيا بفتاة ورفض الزواج منها، ما دفعها للاتفاق مع الأشخاص الستة لاختطافه وإجباره على الزواج.

واعترف المتهمون بأنهم، بالاتفاق مع الفتاة، صوروا الشارب عاريا وأرغموه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجباره على قبول الزواج من الفتاة.