بالفيديو.. غزال ينجو بأعجوبة من فكي تمساح!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في حديقة كروغر الوطنية بجنوب إفريقيا، حادثة غريبة نجا فيها غزال من فكي تمساح بأعجوبة.

وأظهرت القطات التمساح وهو يقترب بحذر شديد من الغزال الذي كان مستلقيا على الشاطئ، ففاجأه التمساح وأمسك بأطرافه الخلفية، فيما كان بقية الغزلان الموجودة في مكان الحادث يحاولون مساعدة الغزال بتشتيت انتباه التمساح.

وحاول الغزال الإفلات من فكي التمساح عدة مرات، حتى نجح في النهاية، وركض مبتعدا عنه، لكنه يبدو أنه أصيب باصابة بسيطة حيث أظهرت اللقطات الحيوان وهو يعرج قليلاً.