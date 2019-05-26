خسرت كل ما في حسابها.. بحيلة خبيثة على تويتر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرضت امرأة لعملية نصب بعد أن عرضت مشكلتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن المرأة تعرض حسابها البنكي للسرقة بالكامل بعد أن كتبت عبر حسابها على تويتر إلى شكوى ضد شركة في بريطانيا حتى تبلغ عن مشكلة في خدمة البث التلفزيوني داخل البيت، وبعد فترة وجيزة تم الاتصال بها من المحتالين الذين انتحلوا صفة "مساعدين".

ولم تتأكد المرأة من هوية الجهة المتصلة، فقدمت معلومات شخصية عنها وعن حسابها البنكي، حيث استخدمت شركة النصب هذه التفاصيل واستولت على ما في الحساب البنكي.

وأضاف المصدر أن أندريا التي تنحدر من منطقة باكينغهام شاير، أبلغت البنك، عن الواقعة، وتعهد مسؤولو المصرف بأن يعوضوها عن كل ما جرت سرقته، لكن العملية ستستغرق أسبوعين.

وفي هذه اللحظة، قررت أندريا، أن تطلب قرضا حتى تدبر أمورها، في الأسبوعين، لكنها فوجئت، بأن المحتالين الذين تسللوا إلى حسابها، حصلوا على ثلاثة قروض باسمها دون أن تكون على دراية بالأمر.