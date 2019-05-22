"ناسا" تطلق خدمة أرسل "اسمك" إلى المريخ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت وكالة "ناسا" عن تقديم فرصة للجمهور لإرسال أسمائهم إلى الكوكب الأحمر.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية، سيتم حفر الأسماء على رقائق تنقل عبر مركبة المريخ التي سيتم إطلاقها عام 2020، وسيحصل الجمهور بذلك على بطاقة صعود تذكارية خاصة بهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة الفضائية التي تزن أكثر من ألف كلغ، في يوليو 2020، وستهبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير 2021.



ويمكن كتابة أكثر من مليون اسم على الرقائق المرفقة بالمسبار تحت غطاء زجاجي، وتأتي هذه الفرصة لإرسال الأشخاص أسماءهم إلى المريخ، وبذلك، سيتمكنون من جمع نقاط "المسافر الدائم" وبالتالي الحصول على بطاقة صعود تذكارية.

وقال توماس زوربوشن، المدير المساعد لمديرية مهمة العلوم في "ناسا" في واشنطن: "بينما نستعد لإطلاق مهمة المريخ التاريخية هذه، نريد أن يشارك الجميع في رحلة الاستكشاف .. إنه وقت مثير، ونحن نبدأ هذه الرحلة للإجابة عن أسئلة عميقة حول جارنا الكوكب، وعن منشأ الحياة نفسها".

وتهدف "ناسا" من خلال مهمة المريخ 2020 إلى التحضير لإعادة سفر البشر إلى القمر بحلول عام 2024، وإجراء مزيد من الاستكشاف لسطحه واستخدام ما تعلمته لدعم إرسال رواد فضاء إلى المريخ بحلول عام 2030.