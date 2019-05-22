في حادثة غريبة.. وفاة طفلة وضعت مخرج “شاحن هاتف” بفمها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت إحدى القرى الهندية حادثة غريبة من نوعها، بعد وفاة طفلة بعد وضعها مخرج شاحن هاتف موصول بالكهرباء في فمها.

وتوفيت الطفلة التي تبلغ عامين، أثناء تواجدها برفقة والدتها في منزل جدها الواقع في قرية قريبة من العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب ما قالت صحيفة (Times of India) .

وذكرت الصحيفة، أن الأم تركت طفلتها تلهو في المنزل، وكان بالقرب منها شاحن هاتف نقال موصول بالكهرباء، فاقتربت منه الطفلة ووضعت مخرجه في فمها، ما تسبب باصابتها على الفور بصعقة كهربائية فارقت الحياة على إثرها.

وتبين أن أحد أفراد العائلة كان يستخدم الشاحن وبعد أن فرغ منه، تركه بابريز الكهرباء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من الشرطة المحلية قولها إنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد أحد في الحادثة، خاصة الشخص الذي كان يستخدم الشاحن الكهربائي، وذلك لعدم ورود شكوى من ذوي الطفلة، مشيراً إلى أنه في حال تقدم أحد بشكوى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقه.