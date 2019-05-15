أصل السمبوسة ومن أين جاءت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتربع السمبوسة على صدر الموائد خاصة الرمضاني منها حيث تزينها بأشكالها الذهبية المثلثة المقلية بالزيت والمحشوة بالخضر أو اللحم أو الجبن وغيره.

وتعود أصول السمبوسة إلى الهند، بينما يرجعها البعض إلى جبال حضرموت باليمن، أو للعهد العثماني، إلا أن الرواية الراجحة هي ما ورد في كتاب رحلات الرحالة ابن بطوطة أنه عندما زار الحاكم محمد بن تغلق في الهند، قُدم له طبق يعرف باسم "ساموسا" وهو عبارة عن عجين محشو باللحم واللوز ومقلي بالزيت.

وتقول بعض الروايات، إن أول من نقلها من الهند إلى اليمن هم الإنجليز، ثم بعد ذلك انتقلت عبر الحجاج والمعتمرين والتجار إلى منطقة الحجاز ومنها إلى بقية مناطق العالم العربي والإسلامي.