"واتس آب" تطالب المستخدمين بتحديث التطبيق "فوراً"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالبت شركة "فيسبوك" مستخدمي تطبيقها "واتس اب" بتنزيل التحديث الأخير الذي طرحته اليوم، بعد اكتشافها وجود ثغرة "تجسسية".

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن متحدث في شركة "فيسبوك" قوله: "نحث المستخدمين على تحديث التطبيق، بتنزيل أحدث نسخة منه وتحديث نظام تشغيل الهاتف المحمول نفسه لحمايتهم من أشكال استغلال موجهة ومصممة لاختراق المعلومات المخزنة على أجهزة الهاتف المحمول".

وذكرت الصحيفة أن نقطة ضعف في تطبيق واتساب مكنت مهاجمين من وضع برنامج تجسس خبيث على الهواتف عن طريق الاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على التطبيق.

وتابعت أن البرنامج الخبيث طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية ويصيب أجهزة الهاتف الاندرويد والأي فون. وأشارت الصحيفة إلى أن "واتساب" لم تتمكن بعد من إعطاء تقديرات عن عدد الأجهزة المستهدفة.

وأضافت الشركة "نحقق في أي مزاعم يعتد بها عن سوء استخدام وإذا تطلب الأمر، نتخذ إجراء، بما في ذلك وقف نظام التشغيل. ولا يمكن تحت أي ظرف ان تكون المجموعة متورطة في تشغيل أو تحديد المستهدفين لهذه التكنولوجيا التي تستخدمها أجهزة المخابرات وهيئات إنفاذ القانون وحدها"