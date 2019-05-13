لأول مرة.. اكتشاف قدرة هائلة للدبور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت نتائج دراسة لعلماء أمريكيين جديدة من جامعة مدينة آن آربر بولاية ميشيغن أن الدبابير الورقية التي تعيش في خلايا تتكون من عشرات الأفراد قادرة على الوصول إلى استدلالات منطقية بسيطة عند البحث عن الطعام وفق ما نشرته مجلة "Biology Letters

وقالت عالمة الأحياء إليزابيت تيبيتس: "إننا لا نقول إن الدبابير تستخدم خاصية الاستنباط الكامل، لكنها كانت قريبة جدا من هذا الأمر. لأن الدبابير استخدمت العلاقات المنطقية التي عرفتها واكتشفتها من قبل".

وأكدت أن هذا الاكتشاف، "يشير إلى أن تطور السلوكيات المعقدة لا يعتمد بالضرورة على حجم الدماغ، ولكن على بنية المجتمع (خلايا الدبابير)".

تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل القرن الحادي والعشرين، اكتشفت العالمة إليزابيت وزملاؤها، أن الدبابير لديها القدرة على التعرف على وجوه الدبابير الأخرى من نفس الخلايا وتتذكرها وتميزها عن الدبابير الغريبة.