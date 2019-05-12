عدد فناجين القهوة المسموح به يومياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن شرب أكثر من ستة أكواب يوميا من القهوة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22 بالمائة.

ويدور البحث حول العتبة التي يصبح بعدها الكافيين خطيرا، بعد سلسلة من الوفيات المرتبطة بتناول الكافيين بنسب مرتفعة للغاية، وأظهر البحث أن 6 أكواب قد تكون وقائية للقلب.

واستندت الدراسة إلى بيانات البنك الحيوي البريطانية التي تضم 347،077 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاما، في محاولة لفهم ما إذا كان البعض أكثر مرونة في مواجهة آثار القهوة من الآخرين.

وركز الباحثون على الجين الذي يستقلب الكافيين CYP1A2، والذي يعتقد أنه يساعد في تحسين معالجة الكافيين.

وحددوا عادات استهلاك القهوة التي زادت أو قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدوا أن سلبيات القهوة بدأت تظهر بعد الكوب السادس من القهوة حتى لدى أولئك الذين لديهم جين CYP1A2، الذي ساعدهم في استقلاب القهوة أربع مرات أسرع من الآخرين.

وتزيد القهوة من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 50 في المائة.

ووفقا لجمعية القلب الأميركية، هناك إيجابيات وسلبيات للقهوة، فهي تساعد على إطلاق الأحماض الدهنية من الأنسجة الدهنية، والتي يمكن استخدامها للطاقة، كما تحفز الجهاز العصبي، لكن تأثيرها على الكلى يمكن أن يزيد من العطش، ويمكن أن تسبب حموضتها ارتداد الحمض.