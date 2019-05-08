سيارة تصدم مجموعة أطفال في اليابان

المصدر: طوكيو- أ ف ب

صدمت سيارة مجموعة من الأطفال الصغار يرافقهم بالغون في غرب اليابان الأربعاء ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى بعضهم "في حالة حرجة"، حسبما أعلنت الشرطة.



ووقع الحادث صباح الأربعاء في مدينة أوتسو في منطقة شيغا غير البعيدة عن أوساكا. وقالت الشرطة إن "الآلية صدمت رتلا يضم 13 طفلا من دار للحضانة يرافقهم ثلاثة مربين كانوا يسيرون على رصيف".

وأضافت أن صبيا صغيرا وفتاة قتلا.



وتظهر لقطات بثها التلفزيون مجموعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام بالقرب من ممر للمشاة قبل أن تخرج سيارة عن الطريق وتصدمهم على أثر اصطدامها بآلية أخرى عند تقاطع طرق.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن "بين الجرحى أطفال في حالة حرجة"، مشيرة إلى أن امرأة في الثانية والستين كانت تقود السيارة التي صدمت الأطفال بينما امرأة في الثانية والخمسين كانت في السيارة التي تورطت في الحادث الآخر.

وتم توقيف السيدتين بسبب شبهات في "استهتارهما خلال القيادة".



وتنظم دور الحضانة والأطفال في اليابان باستمرار رحلات إلى حدائق مجاورة أو في إطار تدريبات نظامية على عمليات إجلاء في حال وقوع زلازل أو تسونامي.