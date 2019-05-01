تراجع أسعار الذهب

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد مكاسب الأسهم الأميركية الليلة الماضية في حين يسود الهدوء معظم أسواق آسيا بسبب عطلة عيد العمال وقبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن مسعار أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق عن كثب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1278.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش. بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1280.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الأسهم العالمية أمس، بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة الديمقراطيين على إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية.

ومن العوامل التي قد تضعف إغراء الذهب كملاذ آمن، بدء جولة محادثات بين الصين والولايات المتحدة في بكين اليوم، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المريرة بينهما.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 14.88 دولار للأوقية في حين فقد البلاتين 0.6% ليسجل 880.75 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1375.55 دولار للأوقية.