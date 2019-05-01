رجل إطفاء يتحرش بطفلة نائمة في أميركا

المصدر: مةوقع الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة الأميركية رجل إطفاء لاعتدائه جنسيا على طفلة وذلك كما ذكرت صحيفة ميل أونلاين.

وأضافت الصحيفة أن الرجل قال في اعترافاته أمام الشرطة أنه كان تحت تأثير الكحول.

ووجهت الشرطة الأميركية لمايكل وليام بالماتير البالغ من العمر 48 عاماً، عدة تهم منها الاعتداء الجنسي على قاصر والاختطاف والتعري، حيث أنه خلع عن الطفلة ملابسها رغماً عنها.

وارتكب وليام بالماتير جريمته أثناء تواجده ضمن المدعويين في حفلة عيد ميلاد بمنزل عمة الطفلة في كوين كريك بولاية أريزونا.

وقالت عمة الطفلة إنها توجهت إلى غرفة نومها لتجد ابنة أخيها تخرج من الحمام وهي تبكي، وعندما سألت الطفلة أجابتها أن الرجل خلع عنها ملابسها وتحرش بها، لكنها تمكنت من الهرب منه وذهبت إلى الحمام واختبأت هناك.

وأوضحت العمة في تحقيقات الشرطة أن الطفلة كانت تشاهد التلفزيون مع شقيقها الصغير في غرفتها أثناء الحفلة، وأنها نامت أثناء ذلك لتستيقظ عندما شعرت بشخص يحاول لمس جسدها.

وقال أصدقاء رجل الإطفاء إنه يعاني من تعاطي الكحول ومدمن على المخدرات.

وتم احتجاز المتهم، الذي اضطر إلى الاستقالة من وظيفته في مجال الإطفاء، بعد فعلته الشنيعة.