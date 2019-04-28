مقتل 4 أشخاص إثر سقوط رافعة في مدينة سياتل

المصدر: سياتل د ب ا

لقي أربعة أشخاص حتفهم يوم السبت إثر سقوط رافعة بناء في مدينة سياتل المطلة على ساحل المحيط الهادئ بشمال غربي الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء المحلية.

وذكرت إدارة الإطفاء في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن الرافعة سقطت في الشارع أثناء حركة المرور، ما تسبب في سحق 5 سيارات، ومقتل 4 أشخاص، وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أن الرافعة التي كانت تعمل فى مشروع ساوث ليك يونيون تحت الانشاء في سياتل سقطت الساعة 1530 من مساء السبت بالتوقيت المحلي ( 2230 بتوقيت جرينتش .

وقال هارولد سكوجنز رئيس إدارة إطفاء سياتل إن القتلى الأربعة بينهم اثنان من عمال تشغيل الرافعة وشخصان كانا في مركبات منفصلة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن رياحا قوية كانت تهب على المنطقة في ذلك الوقت.

وقالت استير نيلسون، مساعدة باحث في مجال التكنولوجيا الحيوية كانت موجودة في مبنى قريب ورأت سقوط الرافعة، للصحيفة إن "الأمر كان مرعبا".

وأضافت نيلسون "نظرت إلى أعلى. كانت الرياح تهب بقوة"، منوهة إلى أنها تابعت ما حدث من نافذة غرفة استراحة.

وتابعت أنها شاهدت الرافعة-- التي كانت تعمل فوق الجزء العلوي من مبنى قيد الإنشاء-- تنقسم إلى نصفين الأول سقط على المبنى والنصف الآخر سقط في الشارع، مقدرة إرتفاع الرافعة بثمانية أو تسعة طوابق.