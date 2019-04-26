هذه هي أجمل امرأة لهذا العام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اختارت مجلة "People" الأمريكية أجمل امرأة للعام، وعرضت صورتها على الغلاف الرئيسي لعددها.

وبحسب تصنيف المجلة الأميركية فقد فازت الممثلة والمنتجة الأمريكية، جنيفر غارنر، بلقب أجمل امرأة للعام.

وقالت غارنر في مقابلة تلفزيونية: "كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة"، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.

وحظيت غارنر وهي أم لثلاثة أطفال، بشعبية كبيرة بعد دورها كعميل للاستخبارات الأمريكية في مسلسل "الجاسوس"، كما نالت جوائز في "غولدن غلوب" ومن نقابة الممثلين.