ملياردير دنماركي يفقد 3 من أبنائه في هجمات سريلانكا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فقد الملياردير الدنماركي آندرس هولش بولسن، ثلاثة من أبنائه في التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، الأحد.

ويعتبر آندرس أغنى رجل في الدنمارك، إذ يمتلك أراض شاسعة في إسكتلندا تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، بالإضافة إلى سلسلة ملابس "بيست سيلر"، فضلا عن المتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل.

ووفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن متحدث باسم أندرس، الذي يمتلك ثروة تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار، فإنه فقد ثلاثة من أبنائه هجمات الأحد الدامي.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: "ليست لدينا معلومات إضافية، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة".

وكانت وسائل إعلام دنماركية قد قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا حين وقعت الانفجارات.