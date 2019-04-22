بكتيريا قاتلة في مسبح منتجع بتكساس تقتل عشرينياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رفعت والدة قضية على منتجع سياحي بعدما توفي ابنها بسبب إصابته بنوع نادر من الأميبا أثناء فترة اقامته به، وذلك كما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني.

وأضاف الموقع أن فابريزيو ستابيلي توفي نتيجة اصابته بمرض "الأميبا آكلة الدماغ"، بينما كان في منتجع "بي أس آر كيبل بارك آند سيرف"، الذي يضم حديقة مائية في تكساس، والذي أظهرت الفحوصات أن مياه المنتجع تحمل بكتيريا هذا المرض.

وطالبت والدة ستابيلي في الدعوى القضائية التي أقامتها ضد المنتجع، بالحصول على مبلغ يصل إلى مليون دولار تعويضاً عن وفاة ابنها، خاصة أنه تم تشخيص حالته قبل وفاته مباشرة بإصابته بالأميبا النادرة التي أثبتت الفحوصات أن مياه المنتجع تحتوي على الظروف الملائمة لنمو هذا النوع من الأميبا.

وقال المنتجع كما أشار الموقع إنه قام بوضع نظام ترشيح وتنقية مياه جديد بعد اكتشاف مصدر التلوث.

وأوضح "ميل أونلاين" أنه تم تشخيص إصابة ستابيلي على أنها "التهاب السحايا"، لكن نظراً لعدم استجابته للعلاج بعد 4 أيام بدأ الأطباء في البحث عن سبب آخر للمرض، حتى اكتشفوا عن طريق التحاليل اصابته بهذا النوع من الأميبا التي تؤثر على البشر بعد أن تدخل إلى الجسم من خلال فتحتي الأنف، وهو الأمر الذي غالبا ما يحدث عند الغطس أو وضع الرأس تحت الماء.

وأغلقت أبواب المنتجع بضعة أيام للتحقيق في التلوث، وخلصت دائرة الصحة في مقاطعة واكو ماكلين إلى أن فابريزيو أصيب بالأميبا على الأرجح في المنتجع، ومشيرة إلى أن هناك إخفاق في معالجة المياه في المنتجع وأنه لم تعالج المياه بكمية كافية من الكلور.

يذكر أن "الأميبا آكلة الدماغ" تسبب بوفاة 98% ممن يصابون بها، حيث أنها تصل للدماغ من خلال الأنف.