أخطأ باختيار مرشحه فقطع إصبعه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاقب ناخب نفسه بقطع إصبعه بعدما أدرك أنه صوت بالخطأ لمرشح الحزب المنافس للحزب الذي يسانده، خلال المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية العامة في الهند.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية، بأن "باوان كومار" ضغط بالخطأ على الزر الذي يحمل شعار زهرة اللوتس بدلا من زر شعار الفيل، ولذلك قرر قطع سبابته بسبب هذا الخطأ بحسب قوله.

كومار أراد التصويت لمرشح حزب باهوجان ساماغ ضد مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، في مدينة بلندشهر بولاية أوتربرادش.



وانتشر فيديو لكومار على الإنترنت بعد قطعه لأصبعه وهو يوضح أسباب إقدامه على فعلته.

يشار إلى أن الناخبين في الهند يغمسون سباباتهم في حبر من الصعب إزالته بعد الإدلاء بأصواتهم.