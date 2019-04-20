تعرفوا الآن على "الملح الأحمر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعتبر ملح البحر الأحمر خيارا صحيا يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم الموصى بتقليله لتفادي ارتفاع ضغط الدم.

وتحدد التوصيات الصحية الحد الأقصى من الصوديوم في اليوم بـ 1500 ملغ، أي ما يقل قليلاً عن ملعقة صغيرة من ملح المائدة.

وبالمقارنة مع الملح الأبيض، أو م يُعرف بملح المائدة، يحتوي ملح البحر بشكل عام على نسبة أقل من الصوديوم، إذ تبلغ نسبة كلوريد الصوديوم في ملح البحر 81 بالمائة، وفي ملح المائدة 100 بالمائة. ويعني ذلك أن ملح البحر يحتوي على نسبة أقل من الصوديوم بمقدار الخُمس تقريباً.

في ما يتعلق بالمعادن، فهي تشكل نسبة 19 بالمائة من ملح البحر الأحمر الذي يتميز بأنه يوفر أكسيد الحديد ضمن تركيبته، وهو مركب يحسن الهضم. وتساعد المعاد والكهارل التي يحتويها هذا الملح على توازن سوائل الجسم.