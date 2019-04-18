مفاجأة داخل الجبانة الرئيسة في روما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت الشرطة في العاصمة الإيطالية، اليوم، في بيان أنه جرى العثور على كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة خلف شاهد خاو داخل الجبانة الرئيسة في روما.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أن رجال الشرطة ضبطوا عدة حقائب من الكوكايين تزن نحو 1.1 كيلوجرام، وهو ما يمكن قطعها وبيعها إلى 110 ألف وحدة من المخدرات.

وجرى اكتشاف الكوكايين بعما تتبعت الشرطة رجلا قاد سيارته بسرعة مرتفعة إلى جبانة فيرانو وفيما بعد عُثر عليه مرتعدا داخل كنيسة جنائزية.

وألقي القبض على الرجل، 42 عاما، فيما قالت الشرطة التي عثرت أيضاً على بندقية وذخيرة كان قد خبأها خلف شاهد قبر أخر، إنه لديه وظيفة منتظمة في شركة لرخام شواهد القبور.