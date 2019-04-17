"تقنية العرض ثلاثي الأبعاد" تمنح المقيمين بجدة تجربة السفر إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تعتزم "الاتحاد للطيران" و"دائرة الثقافة و السياحة في أبوظبي" منح المقيمين في مدينة جدة السعودية خلال شهر أبريل الجاري تجربة مدهشة تصحبهم خلالها في جولة داخل أبوظبي عبر تقنية استخدام العرض ثلاثي الأبعاد في دور فوكس للسينما.

وتسهم تقنية العرض ثلاثي الأبعاد التي تستخدم للمرة الأولى لتسليط الضوء على معالم إحدى الوجهات داخل المملكة العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة في تحويل دور فوكس للسينما إلى ساحة مسرحية تمنح المشاهدين تجربة تحاكي السفر على متن الاتحاد للطيران إلى أبوظبي.

وقال تيم برنيل نائب الرئيس لشؤون التسويق في الاتحاد للطيران: "تتسم أبوظبي بالنشاط والحيوية وتحظى بمجموعة كبيرة من الفرص المدهشة التي تناسب مختلف أنماط المسافرين" .. مشيرا إلى أن استخدام العرض ثلاثي الأبعاد يسهم في تسليط الضوء على ما يمكنه أن تقدمه الاتحاد للطيران وإمارة أبوظبي للمسافرين والزائرين.

ويمكن للمشاهدين محاكاة الصعود على طائرة الاتحاد للطيران والتجول في مقصورة درجة رجال الأعمال وذلك قبل زيارة أبرز المعالم في أبوظبي بما فيها عالم فيراري وياس ووتر وورلد وعالم ورنر برازرز.. على أن تتواصل الرحلة إلى غابة القرم ثم الشواطئ الرملية البيضاء إلى جانب تقديم عرض حي للطهي وذلك قبل اختتامها على آفاق البنايات الشاهقة في أبوظبي.