"واتس أب" يضيف خدمة جديدة تخفي محادثات وتبرز أخرى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يضيف تطبيق "واتس اب" الخاص بالمحادثات الفورية خدمة جديدة تتيح للمستخدمين اخفاء المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

وتتضمن النسخة الجديدة من "واتس اب" خدمة "تجاهل المحادثات الأرشيفية"وإخفائها ، والتي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على الصامت، أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح "واتس اب" للمستخدم أرشفة المحادثات غير المرغوب فيها، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.

ويستطيع المستخدم مستقبلًا إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى إن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة "تجاهل المحادثات المؤرشفة".

ومن المتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على "الصامت"، والتي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.