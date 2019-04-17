أطعمة ومشروبات قد تحول سفرك إلى كابوس.. إحذرها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء تغذية بريطانيون من تناول بعض الأطعمة والمشروبات قبيل السفر وقالوا إنها يمكن أن تحول رحلة المسافر الى كارثة أو كابوس وكان في طليعة هذه المشروبات القهوة حيث إن نسبة الكافيين العالية في كل كوب قهوة يتناوله المسافر في المطار قبل الرحلة بساعات تصل الى أكثر من أربعمئة ملغ ما سيحفز على الدخول الى الحمام بشكل متكرر، وناهيك عن الإزعاج الذي سينتج عن ذلك فإن حالة نقص السوائل في الجسم ستجعلك فريسة سهلة للصداع والأرق.



وأشار الخبراء الى أن انخفاض مستويات الأوكسجين داخل الطائرة يمكن أن يسبب ضائقة تنفسية خفيفة أثناء الرحلة، وتقول الإحصائيات ان %18 من ركاب الطائرات المصابين بمرض رئوي يعانون هذه الضائقة، شرب المياه الغازية قبل دخول الطائرة يمكن أن يزيد الطين بلة، لذا ينصح بتجنب تناولها قبل السفر بالطائرة، الماء هو البديل الأفضل.

كما أن تناول البصل والثوم قبل ركوب الطائرة فكرة سيئة للغاية؛ بسبب الرائحة الكريهة التي تظل عالقة بالفم، مركب الأليل ميثيل سلفيدول الذي يسبب الرائحة النفاذة للثوم يحتاج إلى 24 ساعة كاملة حتى يختفي من الجسم، ورغم أن تناول التفاح أو أوراق النعناع يمكن أن يخفف من حدة الرائحة، فان تجنبها قبل ركوب الطائرة يبدو فكرة صائبة.

وعلى رغم الفوائد الكثيرة للفواكه المجففة فانها لا تبدو خيارا صحيا عند السفر وقبل ركوب الطائرة، هذه الفواكه يتم تشبيعها بالكبريت لمنع تأكسدها أثناء عملية التجفيف، ومع انخفاض مستويات الأوكسجين أثناء السفر بالطائرة قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلات في التنفس، خصوصا لمرض الربو والأمراض التنفسية.

ويأتي أيضا ساندويش السلامي الذي تتناوله في المطار وقبل دخول الطائرة مباشرة لينغص عليك رحلتك، السلامي من الأغذية عالية الهستامين، وهو مادة كيميائية زيادتها قد تسبب الحساسية، تناول السلامي قد يؤدي إلى تفاقم الحساسية الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية، مما يجعل الانسحاب والهبوط كابوساً احتقانياً، ساندويش الديك الرومي يعتبر خيارا أفضل.

وحذر الخبراء أيضا من البقوليات مثل الفاصوليا السوداء والبازلاء والعدس كونها غنية بالألياف، التغيير في ضغط مقصورة الطائرة يمكن أن يسبب زيادة الغاز في الأمعاء بنسبة قد تصل إلى %25، وتناول هذه البقوليات الغنية بالألياف قد يؤدي إلى مزيد من الغازات وانتفاخ البطن، وهو ما قد يزعجك ويزعج جيرانك في الطائرة.

وأخيرا يعاني كثير من المسافرين تورم القدمين أثناء الطيران، خصوصا في الرحلة التي تستغرق ساعات طويلة، فإذا كنت من هؤلاء فعليك تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي كثيرا من الملح، فالملح يجعل الجسم يحتفظ بالسوائل، ولذا فمن الأفضل تجنب الأطعمة المالحة في اليوم السابق ويوم السفر.