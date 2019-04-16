زوج سلمى حايك يتعهد بإعادة بناء "كاتدرائية نوتردام"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الثلاثاء، بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمّرها جزئياً حريق ضخم مساء الإثنين.

وفي بيان تلقّته وكالة فرانس برس قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

والملياردير الشهير، هو زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك.

واندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.