عودة خدمة التنقل بالمترو بين محطتي مركز دبي للسلع المتعددة وابن بطوطة

المصدر: دبي- وام

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أنه ابتداء من 19 أبريل الجاري سيكون بإمكان ركاب مترو دبي التنقل بالمترو بين محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة (المحطة 37) وابن بطوطة (المحطة 39) دون الحاجة لاستخدام الحافلات البديلة.

وكانت الهيئة قد أغلقت وبشكل كلي السكة الحديدية لمسار الخط الأحمر من محطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة إلى محطة ابن بطوطة بتاريخ (5) يناير 2018 كجزء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مسار 2020 وذلك لإنشاء محطة جديدة وربطها بالمحطة الحالية للخط الأحمر مما ترتب عليه إغلاق محطة نخيل هاربر آند تاور ومواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة لها إغلاقا كاملا وستبقى المحطة مغلقة حتى إشعار آخر.

وأكد محمد يوسف المظرب مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة الدائم على أن تسير جميع خدمات النقل الجماعي المقدمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بشكل سلس وبدون توقف طوال أيام الأسبوع.

وقال المظرب إننا حرصنا على توفير خدمة الحافلات البديلة المجانية بين محطتي مترو مركز دبي للسلع المتعددة وابن بطوطة طوال هذه الفترة وذلك لضمان التنقل السلس لركاب المترو بين هاتين المحطتين وعدم تأثر تنقلهم اليومي خلال سير الأعمال الإنشائية في محطة نخيل هاربر آند تاور الواقعة بين المحطتين المذكورتين بما ينسجم مع رؤية الهيئة المتمثلة في تنقل آمن وسهل للجميع.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات بشكل مستمر لتوسيع وتطوير شبكة النقل الجماعي في إمارة دبي ومنها المترو الذي أصبح الخيار المفضل للتنقل اليومي لدى كثير من الناس من السكان والسائحين والزائرين الذين يتوافدون إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم.