أنباء عن تبادل لإطلاق النار بمحيط القيادة العامة في الخرطوم

المصدر: نقلاً عن العربية

تواردت أنباء، صباح الثلاثاء، عن تبادل لإطلاق النار في محيط القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية الخرطوم.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية قد طلبت من السودانيين التوافد إلى ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش، تأكيداً لمطالبهم بتنحي الرئيس البشير.

وتوافدت أعداد كبيرة من السودانيين إلى مقر الاعتصام في ليلته الثالثة، تلبية لدعوة القوى التي دعت أيضا القوات المسلحة بالانحياز لمطالب الشعب وحمايته.

وقالت مصادر الحدث إن هنالك أنباء عن محاولات لفض الاعتصام عبر كتائب تابعة للحركة الإسلامية.

وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً صحافياً شمل تأكيد مطلب الشعب بالتنحي الفوري للرئيس السوداني عمر البشير، وتكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة ليتولى مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً، من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة.

كما دعا البيان القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مطالب ثورة الشعب السوداني، مع التأكيد على الرغبة الجادة في بناء علاقات متوازنة تقوم على احترام أسس الجوار.

هذا وقد أعلن وزير الدفاع عن تقدير القوات المسلحة لأسباب الاحتجاجات وتطلعات الشعب، لكنها لن تسمح بالفوضى والانفلات الأمني.