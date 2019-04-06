ركب مقاتلة ليجربها فعاد إلى الأرض معلقا بمظلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قذفت مقاتلة فرنسية رجلا مدنيا في الرابعة والستين من عمره في الفضاء، كان على متنها من أجل خوض تجربة ممتعة لكنها كادت أن تنهي حياته على نحو مأساوي بحسب موقع "BGR".

وقال الموقع إن الرجل الذي لم يذكر اسمه، ركب متن مقاتلة من طراز "رافال"، لكنه فوجئ بقذف مقعده إلى الهواء ثم هبط إلى الأرض عن طريق مظلة، وأصيب في ظهره من جراء السقوط، في أواخر مارس الماضي.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما استطاع الطيار المحترف أن يعود بالمقاتلة إلى القاعدة الجوية في منطقة سان ديزيي، شمال شرقي فرنسا، إلا انه أصيب بجروح في يده بسبب الزجاج الذي تطاير في المقاتلة عقب قذف مقعد الراكب المدني.

وعقب الحادث، اتخذ الجيش الفرنسي قرارا بوقف طيران بعض مقاتلات "رافال" لأجل إجراء اختبارات السلامة وتحديد السبب الذي أدى إلى قذف المقعد بشكل مفاجئ.