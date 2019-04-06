سائق قطار يسرق ما بداخل حقيبتي أموال مفقودتين متناسيا كاميرات المراقبة

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

أعلنت الشرطة الاتحادية غربي ألمانيا، أمس، أن سائق قطار قام بسرقة معظم ما بداخل حقيبتين ممتلئتين بعملات معدنية من فئة اليورو عثر عليهما في قطار وسلمهما بعد ذلك للجهات المختصة بالمفقودات .

وأضافت الشرطة اليوم أن سائق القطار /48 عاما/ اعترف بأنه اكتشف حقيبتين ممتلئتين بأموال في قطار وأخذ منها نصيب الأسد لنفسه، لافتة إلى أنه تم إدانة السائق من خلال كاميرات المراقبة، وأضافت أنه تم ضبط الأموال بالفعل خلال تفتيش القبو الخاص به.

وأوضحت الشرطة أن هذه الأموال 6000 يورو ) مايوازى 6700 دولار ) هي مدخرات رجل نيجيري أراد استخدامها لإجراء جراحة في ألمانيا. وأعاد السائق الحقيبتين إلى المكتب الخاص بالمفقودات وبداخلهما 1000 يورو فقط .

يذكر أن الرجل النيجيري /56 عاما/ فقد الحقيبتين اللتين كان بهما المبلغ وجميعه من العملات المعدنية ، عندما غادر القطار في مدينة لفركوزين غربي ألمانيا لفترة قصيرة من أجل ختم تذكرته، وأغلق القطار أبوابه في هذا الوقت وانطلق بدونه.