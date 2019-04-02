الأسنان اللبنية قد تنقذ حياة طفلك مستقبلاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة، أن الاحتفاظ بالأسنان اللبنية قد ينقذ حياة الطفل في المستقبل.

وأرجع النرمز أهمية الأمر إلى أن الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام، والتي يتم تخزينها بشكل كبير في الأسنان الأولى للأطفال، يمكن استخدامها لعلاج أمراض خطيرة مثل السرطان أو مرض السكري، والتي قد تصيب الطفل في وقت لاحق من حياته.

ويمكن للطفل الذي يصاب بالسرطان قبل بلوغه العاشرة من العمر، أن يخضع للعلاج بالخلايا الجذعية المستخرجة من سنه.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فيمكن أن تساعد هذه الخلايا أيضاً في إنماء أنسجة العين وعظام جديدة، حتى بعد مرور عشر سنوات على سقوط الأسنان اللبنية.

وقد يعد استخراج الخلايا الجذعية من النخاع العظمي إجراءً مؤلماً للغاية، ولكن بما أن السن الذي انتزع من فم الطفل يظل محتفظا بهذه الخلايا، فهذا يعني أنه يمكن الحصول على الخلايا بسهولة من السن واستخدامها للعلاج بدلا من الخضوع لهذه العملية المؤلمة.

ولأن الأسنان اللبنية لا تستخدم لسنوات عديدة قبل سقوطها، فإنها تظل في حالة جيدة على الأغلب.