برجر كينج تطرح البرجر النباتي في بعض مطاعمها

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت سلسلة مطاعم برجر كينج طرح البرجر النباتي العملاق (إيمبوسيبول ووبر) للبيع في بعض مطاعمها.

وأعلنت برجر كينج وشركة إيمبوسيبول فودز الناشئة في وادي السيليكون طرح البرجر النباتي للبيع في 59 مطعما في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأميركية والمناطق المحيطة بها اعتبارا من أول أبريل.

ونشر مطعم البرجر الشهير لقطات فيديو دعائية صورها بطريقة الكاميرا الخفية وتظهر تقديم البرجر النباتي بدلا من البرجر المصنوع من اللحم للزبائن الذين يتعجبون لأنهم لم يستطيعوا تمييز الفرق.

وقال كريستوفر فينازو رئيس برجر كينج في أميركا الشمالية "كنا نريد التأكد من أن لدينا منتجا يرقى للووبر".

وأضاف "أجرينا اختبار تذوق في فروعنا وللعاملين بمكاتبنا ومع شركائي من فريق المديرين التنفيذيين ولم يدرك أحد فعليا الفرق".

وتبيع برجر كينج المنتج الجديد بسعر أعلى، فهو أغلى بنحو دولار من البرجر المصنوع من اللحم. لكن فينازو قال إن الأبحاث تظهر أن الزبائن مستعدون لدفع المزيد مقابل البرجر النباتي.

وتتزايد شعبية بدائل اللحوم مع زيادة التركيز على الآثار البيئية لتربية الماشية لأغراض الصناعة.

وقال فينازو إن أبحاثه أظهرت أن الزبائن يحبون البرجر النباتي لاعتبارات صحية بالأساس. وبرجر شركة إيمبوسيبول فودز خال تماما من الكولسترول.

وأطلقت إيمبوسيبول فودز، ومقرها ردوود سيتي في كاليفورنيا، أول برجر نباتي قبل عامين.

ولم يكن برجر كينج أول من يقدم البرجر الخالي من اللحم، فقد أعلنت شركة بيوند ميت، ومقرها لوس أنجلوس، في مطلع شهر يناير كانون الثاني طرح البرجر النباتي في سلسلة مطاعم كارلز جيه.آر. وتقول بيوند ميت إن الممثل ليوناردو دي كابريو ورجل الأعمال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت يستثمران فيها.

ويقول بات براون الرئيس التنفيذي لإيمبوسيبول فودز، التي تقول كذلك إن جيتس من بين المستثمرين فيها، إن شركته ابتدعت وصفة نباتية مخصوصة للووبر.

وأضاف "نطرح منتجنا الآن في أكثر من ستة آلاف مطعم. إذا نجح المنتج الذي أطلقته برجر كينج كما نتوقع وانتشرنا على مستوى البلاد فسيُطرح في أكثر من سبعة آلاف مطعم آخر".